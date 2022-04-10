Друга хімічна атака у Рубіжному: у Мережі з'явилося відео з дрона, як горіла азотна кислота

На ролику видно дві великі отруйні хмари.

9 квітня у Рубіжному на Луганщині Росія вже вдруге влучила у цистерну з 4 тоннами неконцентрованої азотної кислоти.

У Мережі з'явилося відео, як горіла кислота після вибуху. У ролику, яке оприлюднило "Радіо Свобода" у Telegram, видно дві великі отруйні хмари.

Нагадаємо, вперше росіяни обстріляли цистерну в Рубіжному 5 квітня. Наступного дня окупанти влучили вдруге. Отруйні випари вітер поніс в район позицій росіян під Кудряшівкою та Варварівкою.

Зауважимо, пари азотоної кислоти подразнюють дихальні шляхи. За слабкого отруєння з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. За важкого: набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

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