Друга хвиля мобілізації в РФ: де і коли російські "мобіки" можуть піти в наступ

Росія може почати другу хвилю мобілізації з 15 січня і мобілізувати до пів мільйона людей - такі дані подає українська розвідка. Окупанти будуть використовувати поповнення для підготовки наступу на кількох напрямках. Але замість стратегічної переваги у війні з Україною мобілізація може створити для російського командування великі проблеми.

ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів щодо нової хвилі мобілізації в РФ.

Мобілізація в РФ, Білорусі і на окупованих територіях

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовозобов'язаних і попередив, що на початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що другу хвилю мобілізації в Росії варто чекати після новорічно-різдвяних свят, а мобілізувати можуть до пів мільйона росіян.

За словами Черняка, проєкт указу про додаткову мобілізацію вже існує. Цього разу вона проходитиме насамперед у великих містах РФ, як Москва та Санкт-Петербург.

Розвідка Естонії повідомила, що підготовка до мобілізації вже ведеться, зокрема, у Краснодарському краї друкарня отримала замовлення на друк 5 тисяч мобілізаційних повісток.

Підготовка до мобілізаційних заходів відбувається також на окупованих Росією територіях України. Зокрема, за даними Центру національного спротиву, в Горлівці перед військкоматами поставлений план мобілізувати 2000 осіб. Для цього в місті збільшили кількість патрулів. Також у Криму охоронні компанії почали готувати "добровольців" типу казаків.

Своєю чергою, білоруський опозиційний політик Павло Латушко повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може в будь-який момент оголосити мобілізацію та приєднатися до війни проти України. За його інформацією, "облік усіх призовників у Білорусі практично завершено". Також Латушко повідомив, що майже всіх працівників МВС Білорусі попросили здати паспорти, щоб вони не могли покинути територію країни у разі мобілізації.

Раніше британський військовий експерт Глен Грант заявив, що Росія в Білорусі фактично проводить певну форму мобілізації, в межах якої чоловіки повинні стати на військовий облік, а кожного, хто намагається покинути країну, намагаються зупинити.

Де і коли РФ буде використовувати "мобіків"

Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб створити військові формування з мобілізованих, каже представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - повідомив представник розвідки.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що у ворога є плани створення ударної групи з залученням мобілізованих.

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"Як мінімум, однієї основної і однієї-двох допоміжних для того, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни - в березні-квітні, можливо, раніше. Вони формують резерви. Зараз вони на стадії навчання, потім злагодження і комплектування цих ударних груп, а потім уже резервів до них", - каже експерт.

Мусієнко пояснив, які завдання армія РФ буде вирішувати за допомогою резервів:

"Я маю переконання, що їм не вдасться захопити Київ або більшу частину України. Не видно на сьогодні концентрації таких сил. Але їм досить важливо зберегти сухопутний коридор на Крим, зберегти як мінімум те, що вони окупують, і можливо продовжити успіх, тобто повноцінне захоплення Донецької і Луганської області, і навіть Запорізької".

"Армія бомжів": у чому головні проблеми путінської мобілізації

Президент Росії Володимир Путін під час другої хвилі мобілізації в РФ не зможе забезпечити сотні тисяч "мобіків" навіть бронежилетами і шоломами, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Я не бачу можливостей російської армії якось забезпечувати таку кількість мобілізованих. В подальшому ця армія все більше буде нагадувати таку армію, яка цілком та повністю буде складатися з піхоти, до того ж, не просто непрофесійної та неякісної, а неоснащеної елементарними речами - бронежилетами, шоломами та інше. Це буде така собі армія бомжів", - вважає Коваленко.

Такої ж думки притримується ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Можна оголосити мобілізацію, призвати півмільйона людей чи мільйон, але ж від цього боєздатність армії не змінюється. Боєздатність є тоді, коли ці люди вміють воювати, коли є, чим воювати, коли вони оснащені, нагодовані, взуті і таке інше", - пояснив ексміністр.

На його думку, наступні 300-500 тисяч мобілізованих росіян "будуть озброєні не сучасним озброєнням, а гвинтівками часів Першої світової війни".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що мобілізація може стати для Кремля дуже складним завданням і "мобіків" доведеться "виловлювати з собаками".

Як зазначив експерт, росіяни "хочуть закрити кордон, розуміючи, що не набирають необхідної кількості". На його думку, нестача мобілізованих може стати однією з причин неготовності угруповання до визначеного терміну нового наступу.

"Це може стати одним з чинників того, що навіть у лютому-березні Путіну не буде, що виставляти. Виставить він не 200 тисяч, а 100, і вони будуть на вантажівках, а не на танках", - заявив Жданов.

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