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Друга хвиля: повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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2376
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Друга хвиля: повітряна тривога оголошена в багатьох регіонах України

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

У одинадцяти українських регіонах лунають сирени.

В багатьох областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 2 березня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях, а також у Криму. 

Нагадаємо, ввечері 1 березня в Україні декілька разів оголошували масштабну повітряну тривогу. Внаслідок обстрілу Сумської області, пошкоджені лінії електропередач. У прикордонних населених пунктах можливі перебої зі світлом на деякий час.

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Перегляди
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