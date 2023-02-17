Друга хвиля тривог за ніч: у низці областей лунають сирени

У деяких областях України оголошена повітряна тривога в ніч проти 17 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Повітряна тривога оголошена в Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях. Уже довгий час вона триває на Луганщині та в Криму.

Нагадаємо, ввечері 16 лютого в Харкові пролунали щонайменше п'ять потужних вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. У обласній військовій адміністрації розповіли, якими ракетами атакували місто.

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