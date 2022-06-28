Друга ракета в Кременчуці вдарила по заводу: його вщент зруйновано (фото)

На заводі дивом ніхто не загинув. За 20 хвилин до влучанння у цеху перебувало близько 100 людей.
Друга ракета, яку 27 червня Росія випустила по Кременчуку, влучила в завод "Кредмаш". У результаті цех вщент зруйновано.
Про це повідомляє AV Кременчук.
На заводі дивом ніхто не загинув. За 20 хвилин до влучанння у цеху перебувало близько 100 людей. Двоє працівників отримали травми - їх посікло склом.
Також на території заводу були теплиці. Їх теж зруйнувала російська ракета.
Нагадаємо, у Мережі з'явилися відео з моментом вибуху під час ракетного удару армії РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня. Вибухова хвиля, яка від влучання ракет по місту докотилася до Міського саду, потрапила на камери відеоспостереження.
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