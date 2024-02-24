Друга річниця повномасштабного вторгнення РФ: до Києва прибули західні лідери – деталі

До Києва 24 лютого 2024 року прибули західні лідери – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні; прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Про це пише Reuters.

Вони приїхали, щоб продемонструвати солідарність з Україною, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"У Києві з нагоди другої річниці війни Росії проти України. І щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", - написала президентка Єврокомісії.

У п'ятницю, вчора, 23 лютого, з візитом до України також прибули прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Урсула фон дер Ляєн має також розповісти про роботу щодо використання заморожених активів РФ.

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