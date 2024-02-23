Друга річниця повномасштабного вторгнення: стало відомо, хто приїде підтримати Україну 24 лютого

Гості наголосять на підтримці України, а також розкажуть про роботу щодо використання заморожених активів РФ.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 24 лютого, ймовірно, прибуде з візитом до України.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, таким чином вона хоче підтримати Україну у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. Разом з нею також Київ мають відвідати прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого зараз головує в Раді ЄС.

За даними ЗМІ, фон дер Ляєн має наголосити на підтримці України, а також розповісти над роботою щодо використання заморожених активів РФ.

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