"Друга трансформаторна армія": Данілов висловився про атаки РФ по ГЕС та ТЕЦ

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав російські війська "другою трансформаторною армією", яка веде боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ.

Таку думку він висловив у своєму Тwitter.

Втім, наголосив секретар РНБО, Україна переможе і на цьому енергетичному фронті. "Все буде Україна", - наголосив він.

"Друга трансформаторна армія" - тепер офіційно про росармію, яка щодня веде "героїчну" боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ. Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ – зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що відмова Росії від ядерної зброї буде головною умовою для переговорів після війни. За його словами, вестися переговори можуть з новим керівництвом РФ або інших держав, які виникнуть на її території.

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