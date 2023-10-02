Друга військова зима: чи будуть великі наступи та куди битимуть росіяни - CNN

Весна 2024 року обіцяє стати потенційно важливою фазою війни в Україні. Обидві сторони використовуватимуть зиму для переоснащення.

Про це пише CNN.

Видання з посиланням на експертів пише про те, що Україна у своїй тактиці продовжить комбінувати "повзучий" наступ малими групами піхоти та далекобійні удари по російській логістиці.

"Потім будуть розгорнуті перші українські F-16, а також, можливо, більше ATACMS та інших ракет більшої дальності (крім вітчизняних виробничих ліній)", - йдеться в статті.

Водночас, пише ЗМІ, "часто та помилково стверджується, що у росіян закінчуються ракети та інші боєприпаси". В Україні чекають на нову кампанію ракетних ударів по енергетиці.

"Росіяни, швидше за все, розпочнуть чергову кампанію щодо руйнування енергетичної інфраструктури України. Населення порине у темну зиму", - пише ЗМІ.

Однак поки що незрозуміло, чи будуть великі наступи з обох боків.

"Все частіше говорять про те, що війна триватиме до 2025 року", - йдеться у статті.

У Росії наступного року війна може призвести до серйозніших економічних наслідків.

Кремль нав’язав ідею про те, що захист країни є екзистенційною битвою - тут немає суспільної незгоди. Санкції завдали шкоди, але ще не завдали руйнації, ціна на нафту допомагає обмежити збитки державного бюджету.

Але в умовах, коли економіка все більше присвячується підтримці військової машини (не менше 6% ВВП буде витрачено на армію наступного року), стреси зростають: нестача робочої сили та інфляція, а також слабкий рубль. Володимир Путін не захоче скорочувати соціальні витрати напередодні виборів наступної весни, коли більшість аналітиків очікують на зниження цін на нафту і газ.

Багато змінних визначатимуть майбутнє цього конфлікту наступного року, зазначають журналісти.

Раніше генерал, командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ. З його слів, погода справді може стати серйозною перепоною на шляху до наступаючих військ. Однак українські сили просуваються вперед переважно без техніки, а тому погодні умови не сильно вплинуть на темпи контрнаступу.

Під час візиту до США президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден обговорювали перебіг контрнаступу ЗСУ. У Сполучених Штатах задоволені перебігом українського контрнаступу.

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