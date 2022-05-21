Друга зустріч "групи країн Рамштайн": Зеленський назвав свої очікування від засідання

Президент Володимир Зеленський очікує, що результатом другої зустрічі країн-партнерів у форматі "Рамштайн" буде надання Україні необхідної зброї для захисту своїх територій.

Друга зустріч міністрів 40 країн запланована на 23 травня в онлайн-форматі.

Про це повідомив голова держави під час брифінгу за підсумками зустрічі з португальським прем'єром у Києві 21 травня.

"Скажу чесно, у нас є великі очікування. Я б назвав це довгоочікуваним процесом. Ми вдячні за велику військову підтримку, яку надають ті чи інші держави. Ми очікуємо позитиву щодо постачання MLRS (американська реактивна система залпового вогню - ред.). У мене немає секретів, ми звертаємося до всіх країн – від США до кожної європейської держави щодо MLRS, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", - сказав Зеленський.

Також глава держави відповів тим країнам, які бояться надати Україні системи MLRS. Володимир Зеленський нагадав, що нині війна триває на українській території, і Донбас не перестав бути частиною України після того, як там почали видавати російські паспорти.

"Це наші території, і ми йдемо крок за кроком, щоб звільняти їх. Ми не можемо заплатити ціну в десятки, сотні тисяч людей. Тому просимо нам допомогти. У деяких країн це озброєння просто стоїть, а для нас це виживання, ці системи MLRS", – наголосив Зеленський.

Український президент закликав країни не боятися та об’єднуватися, бо саме цього насправді боїться Російська Федерація.

"Вона боїться міцного об’єднання, що ЄС разом зі США діятимуть як один організм. Це дуже важливо і для нас, бо в цьому єдиному організмі Україна сьогодні – кулак. Тому нам дуже потрібна ваша предметна допомога", – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 23 травня, заплановане друге засідання координаційної групи з надання військової підтримки України через російське вторгнення. Зустріч відбудеться у режимі онлайн, участь підтвердили понад 40 держав.

Додамо, що вперше міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн - найбільшої військової закордонної бази США в світі - у Німеччині 26 квітня. США скликали конференцію своїх партнерів для допомоги Україні в її військовому протистоянні з Росією.

Зустріч з Путіним буде гібридна, як і війна: коли будуть переговори президентів - інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.