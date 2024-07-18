Друге захоплення Урожайного: у ЗСУ повідомили, чому вийшли з населеног опункту

Українські Збройні сили відійшли з Урожайного Донецької області. Російські війська майже вщент розбили населений пункт. Також було зруйновано позиції українських військових.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин в коментарі "Суспільне Донбас".

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - наголосив він.

З його слів, рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції українських захисників, як і сам населений пункт, було зруйновано комбінованими і тривалими обстрілами російських військ.

"Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - сказав речник "ОСУВ" Хортиця.

Волошин наголосив, що загарбники задля досягнення успіхів щодня зазнає чималих втрати. Тим часом українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Нагадаємо, аналітики Deep State інформують, що війська РФ вдруге захопили Урожайне на Донеччині. Зараз росіяни намагаються там закріпитися та підтягнути резерви.

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