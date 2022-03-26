"Другі фронти для Росії дуже допоможуть": Данілов про Нагірний Карабах, Курили та Калінінград

"Другі фронти для Росії дуже допоможуть": Данілов про Нагірний Карабах, Курили та Калінінград

Він пояснив, що тоді б РФ було чим зайнятися замість знищення українських міст та вбивств цивільних.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відкриття нових фронтів у сфері інтересів Росії на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом.

Про це Данілов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Після того, як Нагірний Карабах запровадив воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки утюжать на сьогодні орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагірному Карабаху. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла їм військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли на нашу країну минулого тижня. Ми відслідковували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що та допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з’явиться", – розповів секретар РНБО.

Він також прокоментував ситуацію з Курильськими островами та розпочатими там військовими навчаннями РФ.

"Сьогодні, після заяви Японії стосовно належності чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії, РФ розпочала навчання, але кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогодні вкрай мала, тому що вони їх усіх відправляли сюди", – розповів Данілов.

Він додав, до невідомо чим закінчиться ця ситуація.

"Але якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно зробила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже-дуже якісно допомагати", – наголосив секретар РНБО.

"Більше того, Польща поки що не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм би було чим займатися, крім того, щоб нищити наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", – додав Данілов.

Нагадаємо, напередодні Азербайджан продовжив наступ на Нагірний Карабах у районі села Парух Аскеранського району.

Водночас Росія влаштувала військові навчання на спірних Курильських островах всього за кілька днів після того, як РФ і Японія розірвали всі мирні угоди щодо цієї території.

А екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Росія 1945 року незаконно окупувала Калініградську область, на яку Польща має право претендувати.