Другий десант після Гостомеля мав бути на Офіс президента, ми з автоматами чекали – Арестович

За словами політика, якби в Україні була централізована влада, як в Росії, то вона була б паралізована.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російська тактика полягає в тому, що вони хочуть продемонструвати "шок і трепет".

Так, він поділився, що другий десант після Гостомеля мав бути на Офіс президента. Це Арестович зазначив в інтерв'ю ВВС.

"Ми з автоматами тут вже всі були в готовності зустрічати. Тому що ми напевно вже знали, що вони сіли в Білорусі, їх мають перекидати. Але через те, що Гостомель тримався, вони перекинули допомогу туди. Ви уявляєте собі десант на Офіс президента, на Печерську, який був би шок? На цей шок вони і розраховували. І диверсанти, які йшли на міста, і ці спроби увійти на Оболонь по п'ять машин - це все щоб була паніка, щоб ми присіли і не чинили спротив, щоб повтікало все керівництво", – зазначив він.

За словами політика, якби в Україні була централізована влада, як в Росії, то вона була б паралізована.

"Але у нас же ж "бардак" - вічний майдан і Гуляйполе, ми просто не знали, що треба панікувати, і хлопці з Оболонської тероборони і наш спецназ постріляли їх там просто на місці. Як і, до речі, на Берестейській постріляла їх бригада охорони Генштабу і тероборона. Тобто вони розрахували все вірно і діяли так, що могли би мати успіх. Більше того, якби вони мали справу з такою самою державою як Росія - централізованою - вони б на 90% досягли успіху. Вони просто не на ту державу напали", – додав Арестович.

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