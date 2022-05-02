Другий приліт за ранок: росіяни завдали ракетних ударів по свинофермі у Дніпропетровській області

Другий приліт за ранок: росіяни завдали ракетних ударів по свинофермі у Дніпропетровській області

Вранці 2 травня російські окупанти вже другий раз завдали ракетні удари по Дніпропетровській області.

Було влучання двох ворожих ракет.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ще два "прильоти" у Синельниківському районі. Одна ракета поцілила в свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади. Між ними воронка - завширшки 15 метрів, глибиною 10 метрів. Друга ракета втрапила у посадку. Орки вже "денацифікували" наших курей, тепер перейшли на свиней", - написав він.

Варто зазначити, що це вже другий ракетний обстріл Синельниківського району за ранок 2 травня. Перший прийшовся на елеватор, де було знищено склад із зерном. До цього росіяни також завдавали ракетні удари по агропідприємствам Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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