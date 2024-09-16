Другий прорив до Курщини: Forbes пише про загрозу для РФ та участь у боях призовників

Як зявив один російський блогер, "наші контакти оцінюють ситуацію як серйозну".

Українські сапери 12 вересня прорвали російську оборону вздовж кордону біля села Новий Путь, що приблизно за 20 миль на захід від виступу ЗСУ в Курській області. Російський гарнізон у тому районі складається з великої кількості погано підготовлених строковиків.

Про це йдеться у статті Forbes.

Коментуючи прорив ЗСУ біля села Новий Путь, автори публікації вказали – те, що першу здавалося коротким і дрібним штурмом, перетворилося на щось набагато небезпечніше для російського контролю над Курськом.

Повідомляється, що броньовані вантажівки Сил оборони України стрімко просунулися на кілька миль повз Новий Путь у бік найближчого села Веселе. За даними Українського центру оборонних стратегій, наразі бійці "дійшли до південної околиці Весолого і практично взяли її під контроль".

Не пізніше 14 вересня українські танки вкотилися до Весолого. А наступного дня український винищувач-бомбардувальник закинув планувальну бомбу із супутниковим наведенням (боєприпас прямого удару, виготовлений у США) на ймовірну позицію ворога у будівлі в центрі Весолого. Будівля була зруйнована, за чим згори стежив український дрон.

Повідомляється, що російський гарнізон навколо Весолого містить велику кількість погано підготовлених молодих строковиків, призваних лише на рік військової служби. Згідно з політикою Кремля, вони не повинні брати участь у бойових діях.

"Сильна залежність російського північного угруповання військ від військовозобов’язаних для початкової оборони від головного українського удару на Курщині, який розпочався в серпні, є однією з причин, чому українцям вдалося так швидко просунутися вздовж цього напрямку. Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, очевидно, також залежать від непідготовлених молодих людей у віці від підліткового до 20 років", – йдеться у статті.

У матеріалі вказано, що якщо росіяни відреагують на українську атаку на Веселе так само, як на ширше вторгнення до Курщини у серпні, то можуть зрештою передислокувати деякі краще підготовлені повітряно-десантні сили, щоб притупити український наступ. Однак бійці українського підрозділу Khorne Group відкинули таку можливість.

"Привезіть нам більше строковиків і десантників", – покепкували там.

Автори статті вказують, що незрозуміло, які українські підрозділи беруть участь у боях за Веселе, окрім Khorne Group. Однак на відео прориву 12 вересня, схоже, зображені броньовані вантажівки Kirpi турецького виробництва, популярні серед української морської піхоти. Зазначається, що українська 36-та бригада морської піхоти бере участь у головних боях на схід від Курська, тому, можливо, вона також стоїть за вторгненням до Веселого.

З ким би росіяни не зіткнулися у Весолому, вони хвилюються. Повідомляється, що в їхньому місцевому гарнізоні багато молодих строковиків. Водночас українські сили складаються із загартованих у боях добровольців за підтримки танків, безпілотників і бойових літаків.

"Наші контакти оцінюють ситуацію як серйозну", – зазначив один російський блогер.

Нагадаємо, 14 вересня підрозділ Khorne Group заявив, що "зараз ми починаємо нову операцію" в Курській області під назвою "Багратіон". Водночас у "Центрі протидії дезінформації" про РНБО повідомили, що вороже угруповання на Курщині опинилося у жахливій ситуації.

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