Другий ракетний удар по аеропорту Дніпра: тяжкі травми отримала речниця обласного управління ДСНС

За даними ДСНС, постраждали п'ять рятувальнів.

Вдруге за день Росія завдала ракетних ударів по еаропорту у Дніпрі, внаслідок чого постраждали 5 рятувальників, які працювали на місці першої ворожої атаки. Серед них найбільше постраждала начальниця відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Женя виїхала на місце обстрілів, аби здійснювати свою щоденну роботу – фіксацію наслідків прильоту в місто смертоносного "русского мира" та подолання руйнівних наслідків "любові старшого брата" рятувальниками ДСНС", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Головне управління ДСНС просить усіх небайдужих допомогти Жені в її боротьбі за життя. Хто молитвою, хто - фінансово.

Для тих, хто може допомогти фінансово номер картки: 5168757396356463 Гетало Вікторія (мама Ігоря Гетало, чоловіка Жені)

Нагадаємо, Росія в неділю, 10 квітня, завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Ворожі ракети вдарили по аеропорту. Сам об’єкт та інфраструктура навколо були повністю зруйновані. Сталася пожежа.

Після обіду окупанти знову нанесли ворожих ударів по аеропорту Дніпра. Летовище та інфраструктура навколо повністю зруйновані. За попередніми даними ДСНС, постраждали рятувальники, які ліквідовували наслідки першої атаки.

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