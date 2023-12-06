Другий удар став фатальним: окупанти покинули свого солдата під час атаки дронами

У Мережі показали ще одне відео з фронту. Українські військові виявили групу окупантів і вдарили по них вибухівкою з безпілотників.

На кадрах видно, як один із солдатів РФ після першого удару зміг врятуватися і почав йти до своїх, при цьому перехрестившись.

Однак, коли інші окупанти нібито хотіли йому допомогти, стався повторний скид вибухівки з дрона, і вони, у притаманній їм манері, кинули солдата помирати. Другий удар став для нього фатальним.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували майже 1300 окупантів.

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