"Другої можливості, як 24 лютого, не буде" - Сухомлин розповів про безпрецендентну оборону на кордоні з Білоруссю

Україна зміцнить кордон із Білоруссю вздовж всієї межі на Житомирщині.
Зміцнити кордон із Білоруссю у Житомирській області Україна хоче, аби не допустити вторгнення окупантів з цього напрямку.
Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
Він розповів, що до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства. Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.
"Другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти до України так, як вони зайшли 24 лютого. Від 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки. Ми збирали мерів міст Житомирської області. Розподілимо між кожним містом частину ділянки і збудуємо нормальну лінію оборони, щоб ЗСУ були захищені захищені бетоном і всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з боку Білорусі білоруська армії разом з російською не мала", — сказав він.
Слід зауважити, що протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.
Нагадаємо, що у школах Житомира припинять вивчати російську мову.
Тим часом на Житомирщині викрили шанувальників Путіна, які возвеличували "асвабадітєлєй" і "апалчєнцев".
Читайте також:
- У Житомирській області громади почали виходити зі складу Московського патріархату
- У Житомирі з площі Перемоги демонтують танк
- "Тіла дорослих знайшли біля будинку, а онуків – у полі": окупанти вбили всю родину жителя одного з сіл Житомирщини