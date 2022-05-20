"Другої можливості, як 24 лютого, не буде" - Сухомлин розповів про безпрецендентну оборону на кордоні з Білоруссю

"Другої можливості, як 24 лютого, не буде" - Сухомлин розповів про безпрецендентну оборону на кордоні з Білоруссю

Україна зміцнить кордон із Білоруссю вздовж всієї межі на Житомирщині.

Зміцнити кордон із Білоруссю у Житомирській області Україна хоче, аби не допустити вторгнення окупантів з цього напрямку.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Він розповів, що до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства. Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

"Другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти до України так, як вони зайшли 24 лютого. Від 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки. Ми збирали мерів міст Житомирської області. Розподілимо між кожним містом частину ділянки і збудуємо нормальну лінію оборони, щоб ЗСУ були захищені захищені бетоном і всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з боку Білорусі білоруська армії разом з російською не мала", — сказав він.

Слід зауважити, що протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.

Нагадаємо, що у школах Житомира припинять вивчати російську мову.

Тим часом на Житомирщині викрили шанувальників Путіна, які возвеличували "асвабадітєлєй" і "апалчєнцев".

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