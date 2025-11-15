- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- 511
- 3 хв
Друга хвиля наступу Росії 2025: експерт назвав найнебезпечніший напрямок та критичний рубіж
Новий наступ РФ має на меті захоплення Донецької та Запорізької областей.
Росія почала другу хвилю наступу 2025, намагаючись прорватися до Дніпра та розширити сухопутний коридор. Експерт заявив, що найнебезпечніша ситуація наразі на Гуляйпільському напрямку.
Про це полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу.
За словами експерта, росіяни виконують політичне завдання Путіна — захопити п’ять областей, які той вніс до конституції РФ. Для цього вони намагаються розширити сухопутний коридор через Донецьку та Запорізьку області.
«Один із варіантів його виконання є спроба вийти в бік Запоріжжя зі сторони Оріхова. На Оріхів вони йдуть з півдня, де стоять добрі укріплені райони — вони тримаються вже четвертий рік, і зрушити їх з цього напрямку складно», — зазначив Світан.
Через це ворог змінив тактику і тепер тисне на Гуляйполе зі сходу, намагаючись зайти в тил українським військам.
«Це один з наших проблемних напрямків зараз, рівень загрози — як у Покровську», — підкреслив експерт.
Він додав, що окупанти вже вийшли на трасу Донецьк — Запоріжжя біля селища Покровського та намагаються перекрити її, щоб потім у режимі напівоточення витіснити українські війська на захід.
Битва за Покровськ: «Здавати не можна»
Роман Світан наголосив, що битва за Покровськ є критично важливою. ЗСУ стримують атаки, але ситуація змінюється щогодини.
«Головне зараз — утримати рубіж, не дати росіянам перевалити через висоти Покровська і далі рухатися з виходом на Павлоград і Дніпро. Там уже не 200 метрів перевищення над рівнем моря, як зараз у Покровську, а лише 50», — пояснив Світан стратегічне значення міста.
Він зазначив, що росіяни вже просочуються в Мирноград та Покровськ, перетворюючи їх на «суцільну сіру зону».
Експерт вважає, що Збройні Сили України використовують правильну тактику активної оборони без суцільної лінії фронту, як це було у 2022 році.
«Ситуація небезпечна, але можливість зупинити росіян реально є», — наголосив Світан.
На його думку, Покровськ можна перетворити на «другий Вовчанськ», де росіяни зайшли півтора року тому і досі не можуть просунутися, зазнаючи величезних втрат.
«Такий самий спосіб знищення російської армії треба створити в Покровську», — вважає експерт.
За його даними, на цей напрямок вже перекидають додаткові резерви. Зокрема, частини направлено в район Гришина для витіснення росіян за трасу Павлоград — Покровськ, а також є позитивна динаміка з боку Добропілля та Родинського для забезпечення постачання угруповання в районі Мирнограда.
«Покровський рубіж зараз стоїть, і здавати його ні в якому разі не можна, бо це відкриє стратегічну перспективу подальшої окупації України», — підсумував Світан.
Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу армії РФ. На цій ділянці фронту найбільше штурмових дій та значна частина угруповання ворога, що діє на території України. Головнокомандувач також заявив, що росіяни Покровськ не контролюють.