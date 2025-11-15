Друга хвиля наступу Росії 2025: експерт назвав найнебезпечніший напрямок та критичний рубіж

Наступ на Запоріжжя / © ТСН.ua

Росія почала другу хвилю наступу 2025, намагаючись прорватися до Дніпра та розширити сухопутний коридор. Експерт заявив, що найнебезпечніша ситуація наразі на Гуляйпільському напрямку.

Про це полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу.

За словами експерта, росіяни виконують політичне завдання Путіна — захопити п’ять областей, які той вніс до конституції РФ. Для цього вони намагаються розширити сухопутний коридор через Донецьку та Запорізьку області.

«Один із варіантів його виконання є спроба вийти в бік Запоріжжя зі сторони Оріхова. На Оріхів вони йдуть з півдня, де стоять добрі укріплені райони — вони тримаються вже четвертий рік, і зрушити їх з цього напрямку складно», — зазначив Світан.

Через це ворог змінив тактику і тепер тисне на Гуляйполе зі сходу, намагаючись зайти в тил українським військам.

«Це один з наших проблемних напрямків зараз, рівень загрози — як у Покровську», — підкреслив експерт.

Він додав, що окупанти вже вийшли на трасу Донецьк — Запоріжжя біля селища Покровського та намагаються перекрити її, щоб потім у режимі напівоточення витіснити українські війська на захід.

Битва за Покровськ: «Здавати не можна»

Роман Світан наголосив, що битва за Покровськ є критично важливою. ЗСУ стримують атаки, але ситуація змінюється щогодини.

«Головне зараз — утримати рубіж, не дати росіянам перевалити через висоти Покровська і далі рухатися з виходом на Павлоград і Дніпро. Там уже не 200 метрів перевищення над рівнем моря, як зараз у Покровську, а лише 50», — пояснив Світан стратегічне значення міста.

Він зазначив, що росіяни вже просочуються в Мирноград та Покровськ, перетворюючи їх на «суцільну сіру зону».

Експерт вважає, що Збройні Сили України використовують правильну тактику активної оборони без суцільної лінії фронту, як це було у 2022 році.

«Ситуація небезпечна, але можливість зупинити росіян реально є», — наголосив Світан.

На його думку, Покровськ можна перетворити на «другий Вовчанськ», де росіяни зайшли півтора року тому і досі не можуть просунутися, зазнаючи величезних втрат.

«Такий самий спосіб знищення російської армії треба створити в Покровську», — вважає експерт.

За його даними, на цей напрямок вже перекидають додаткові резерви. Зокрема, частини направлено в район Гришина для витіснення росіян за трасу Павлоград — Покровськ, а також є позитивна динаміка з боку Добропілля та Родинського для забезпечення постачання угруповання в районі Мирнограда.

«Покровський рубіж зараз стоїть, і здавати його ні в якому разі не можна, бо це відкриє стратегічну перспективу подальшої окупації України», — підсумував Світан.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається головним у контексті наступу армії РФ. На цій ділянці фронту найбільше штурмових дій та значна частина угруповання ворога, що діє на території України. Головнокомандувач також заявив, що росіяни Покровськ не контролюють.