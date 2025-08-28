Друга за масштабом атака за війну: що відомо про нічний удар Росії по Україні

Наслідки ворожого удару по Києву / © Ігор Клименко

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічного бомбардування 27–28 серпня Росія застосувала проти України 574 ударні дрони та 31 ракету різного типу. Ця атака стала другою за масштабом від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Sky News.

За останні місяці Росія суттєво наростила інтенсивність своїх повітряних атак на Україну, неодноразово встановлюючи нові “рекорди” за кількістю випущених за одну ніч ракет і безпілотників.

Фактично всі найбільші повітряні удари Росії відбулися впродовж останніх двох місяців. Саме від кінця червня країна-агресор у кілька разів посилила інтенсивність обстрілів, завдаючи масованих комбінованих ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Нижче наведено хронологію найбільших атак (за даними Повітряних сил):

Хронологія найбільших атак / © Sky News

Раніше повідомлялося, що під час комбінованої атаки на Україну в ніч проти 21 серпня російська армія застосувала 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога.