Другий Чорнобиль? : російські ракети провокують нову масштабну аварію на АЕС

ЧАЕС

Росія неодноразово запускала безпілотники та ракети за траєкторіями, що пролягають у безпосередній близькості до Чорнобильської та Хмельницької АЕС. Такі дії агресора значно підвищують ризик масштабної ядерної аварії.

Про це заявив головний державний прокурор України Руслан Кравченко в ексклюзивному коментарі агентству Reuters.

Ця заява пролунала напередодні 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи 1986 року, яку світ згадуватиме цієї неділі. Наразі Україна експлуатує чотири атомні станції, а найбільша з них — Запорізька АЕС — залишається під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення.

«Кинджали» над реакторами: яка статистика терору

За даними Генеральної прокуратури, і виведена з експлуатації Чорнобильська АЕС, і діюча Хмельницька АЕС на заході країни постійно перебувають на траєкторії польоту російських гіперзвукових ракет «Кинжал». Радари зафіксували щонайменше 35 таких ракет у радіусі 20 кілометрів від цих об’єктів.

«Подібні запуски не можуть бути пояснені жодними військовими міркуваннями. Очевидно, що польоти над ядерними об’єктами здійснюються виключно з метою залякування та терору», — сказав Кравченко.

Особливу небезпеку становлять випадки технічних збоїв російського озброєння. Кравченко повідомив про три окремі інциденти, коли ракети «Кинджал» просто падали на землю під час польоту, приземляючись лише за 10 кілометрів від Хмельницької АЕС. Причини падіння залишаються невідомими, проте уламки свідчать про те, що ракети не були перехоплені системами ППО.

Ситуація навколо Чорнобильської АЕС залишається критичною. З липня 2024 року, коли РФ розпочала масовані атаки безпілотниками, радари зафіксували як мінімум 92 російські дрони, що пролетіли в радіусі п’яти кілометрів від захисного екрана станції.

Прокурор застеріг, що реальна кількість прольотів може бути значно вищою, оскільки дрони часто не відображаються на військових радарах. Більше того, у лютому минулого року російський ударний безпілотник дальньої дії вже вразив ЧАЕС, пробивши радіаційний захисний екран.

«Навмисні польоти безпілотників з потужною боєголовкою над ядерним об’єктом є вкрай безвідповідальними і свідчать про повне нехтування безпекою цивільного населення не тільки в Україні, а й по всій Європі», — додав Кравченко.

Загроза «незворотної корозії» та вартість ремонту

Ремонт пошкодженого захисного екрана ЧАЕС, за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, обійдеться щонайменше у 500 мільйонів євро. Якщо ці роботи не будуть проведені найближчим часом, конструкції загрожує «незворотна корозія» вже через чотири роки.

Розслідування української прокуратури підтвердило, що атака була навмисною. Про це свідчить крутий кут пікірування безпілотника в момент удару. Росія використовує територію Чорнобиля як «безпечний коридор», знаючи, що Україна концентрує системи ППО біля густонаселених міст, залишаючи забруднену зону відчуження менш захищеною.

МАГАТЕ та його генеральний директор Рафаель Гроссі вже неодноразово висловлювали глибоку стурбованість цією активністю, закликаючи до «максимальної стриманості», аби уникнути нової ядерної катастрофи в серці Європи.

Атака дроном на ЧАЕС 2025 року — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною свідомо атакував укриття 4-го енергоблока ЧАЕС, спричинивши пожежу на даху саркофага. У МАГАТЕ підтвердили факт вибуху, а в Офісі президента зазначили, що атака була цілеспрямованою. Попри влучання, за даними ДСНС, радіаційний фон залишався в межах норми (0,57 мкЗв/год).

У березні 2026 року Financial Times писала, що торішня атака пошкодила конфайнмент ЧАЕС, пробивши захисну арку. Тимчасовий ремонт не розв’язав проблему: через розгерметизацію неможливо підтримувати рівень вологості, що загрожує корозією металоконструкцій та зриває демонтаж старого саркофага. Керівництво станції та ЄБРР попереджають, що це континентальна загроза, оскільки повторні удари або сейсмічні хвилі від вибухів можуть спричинити обвал конструкцій та масштабний викид радіації.