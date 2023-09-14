Дружба між Росією та КНДР може стати позитивним для України: військовий експерт пояснив ситуацію

Всі цивілізовані країни розуміють, що Північна Корея, яка співпрацює з Росією у військовому питанні, – це зло. Через це Росія втратить певну частину своїх підтримувачів по всьому світу із числа простих громадян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів військовий аналітик Іван Ступак.

"Всі цивілізовані країни розуміють, що Північна Корея – це зло... навіть не треба пояснювати... Але є багато людей в цивілізованому світі, для яких Російська Федерація – "не все так однозначно"... А ось коли вони почали об’єднувати свої зусилля з Північною Корею... я думаю, що для багатьох прихильників росіян... це буде певним відкриттям…”, - розповів експерт.

Як зазначає військовий аналітик Іван Ступак, таким з’єднанням Росія втратить певну частину своїх прихильників, як простих громадян, так і політичних сил.

"Таким ось з’єднанням з Північною Кореєю Росія втратить певну частину своїх підтримувачів по всьому світу із числа простих громадян і можливо навіть із числа певних політичних сил, наприклад, в Бразилії, можливо в Угорщині, в Греції, в Сполучених Штатах... Зараз вони зрозуміють, що одне й одне об’єдналися, то значить там "повна лажа", - повідомляє військовий аналітик Іван Ступак.

Нагадаємо, що в США стурбовані військовими відносинами Росії та КНДР.