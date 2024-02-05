"Друже, повзи за дроном": відео неймовірного порятунку та історія прикордонника

Поранений прикордонник зізнався – думав, що загине, однак дрон побратимів вивів його до українських позицій.

Українські аеророзвідники 68-ї ОЄБр на Сватівському напрямку за допомогою дрона врятували пораненого прикордонника Сергія Купіна.

Про це повідомила Держприкордонслужба України та опублікувала відео порятунку.

"Друже, пий і повзи за дроном" – таке послання разом із гарячим чаєм скинули з дрона пораненому прикордоннику Сергієві Купіну аеророзвідники 68-ї окремої єгерської бригади.

Під час бою на Сватівському напрямку Купін отримав поранення. Через надто близьку дистанцію до російських військ його не змогли евакуювати. Прикордоннику було вкрай важко пересуватися самостійно, однак він зміг проповзти 700 м до українських позицій. Напрямок руху йому постійно вказував дрон.

"Занадто близька дистанція до ворога: з однієї сторони – біля 100 метрів, з іншої – 200, можливо, 300. І підійти туди безпечно не було можливим. Ми бачили, що якусь ділянку він вже проповз, і пропонували йому повзти за дроном, щоб витягнути його на ту дистанцію, де піхота зможе вийти і зустріти його", – розповів аеророзвідник "Луг".

Спогадами про пережите поділився і сам Купін.

"Цей дрон опустився, "подивився" і полетів. Ну полетів, той полетів. Коли почав летіти, я вже бачу, що він щось несе. Я думав, все вже… Думаю, що теж вже зараз "200-й". Скинув водичку, записку. Отак воно все й відбулося", – розповів прикордонник.

"У мене було тільки бажання, щоб мене швидко евакуювали, тому що наляканий був, голодний, холодний був, перемерз весь", – додав він.

Коли боєць проповз 700 м у напрямку українських позицій, побратими винесли його з поля бою.

Зараз Купін лікується в одному зі шпиталів.

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В ДПСУ показали відео порятунку свого бійця за допомогою дрона

До слова, раніше у Мережі було опубліковане відео того, як український оператор дрона витягнув побратима з полону ворога.

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