Дружина актора-воїна розповіла, як він бився за Сєвєродонецьк: "Поранений, тричі контужений"

Дружина актора-воїна розповіла, як він бився за Сєвєродонецьк: "Поранений, тричі контужений"

Український актор театру та кіно Володимир Ращук із початком повномасштабної війни став одним із захисників України.

Знаменитість – боєць батальйону "Свобода". Він разом із побратимами воював на Луганщині. Зокрема, артист боровся з окупантами у Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Днями російська армія повністю захопила Сєвєродонецьк. Дружина Володимира – Вікторія Білан – поділилася, якими були для коханого 60 днів цілодобових боїв.

"Мій герой повернувся! Стомлений… Сивий… Сумний через втрати побратимів… Поранений… Тричі контужений… Але живий, дякувати Богу. Побачила рану… Ледь не зомліла… Кажу, чому не зашили? Бо тоді треба було б їхати до шпиталю, а я не маю права залишати своїх хлопців… Так і продовжував воювати", – написала Вікторія.

Володимир Ращук / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Акторка поділилася, що вперше за часи війни вона побачила, як чоловік плаче. Ращук тяжко переживає втрату побратимів.

"Питаю: "Страшно було?". Каже: "Ні, не страшно… Боляче втрачати найкращих хлопців, цвіт нації! Тяжко повідомляти рідним про загибель їхніх близьких… Це найстрашніші телефоні дзвінки в житті… Але це справа честі командира особисто підтримати і зізнатись у любові та повазі до побратимів… І подякувати за гідних синів", – поділилася вона.

Володимир Ращук і Вікторія Білан / Фото: instagram.com/vikki.bilan

Також Білан зізналася своєму коханому-герою у коханні, а жінок закликала молитися за українських захисників: "Вони це дуже відчувають і тримаються, як би складно не було!".

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів про найстрашніший день на війні. Артист розповів, як окупанти з мінометів розбили місце їхньої дислокації.

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