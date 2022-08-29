Дружина окупанта намагалась накласти на себе руки, аби чоловіка повернули з війни (аудіо)

Дружина російського окупанта у розмові зі своїм чоловіком, який зараз воює проти України, розповіла, що намагалася накласти на себе руки, аби привернути увагу військового керівництва, щоб повернути чоловіка з війни.

Відповідний запис розмови опублікувало Головне управління розвідки МО України.

"Я вени різала", - говорить жінка під час розмови.

На що чоловік говорить, що це марно, навіть за таких умов його не відпустять з війни.

"Мене все одно не виведуть звідси, навіть якщо ти таке зробиш. Все одно не виведуть, їм по*уй. У нас керівництво дурне. Награвся я вже у війну, награвся", - говорить окупант.

Чоловік також зізнався, що він стоїть у наряді напідпитку.

"Та нічого він (командир - ред.) не скаже. Він усе чудово розуміє та знає. Не вздумай з собою нічого робити, не вздумай, я тебе прошу", - говорить загарбник.

За словами солдата РФ, вояки уже всі часом доходять до такого розпачу, що готові кинути командиру їхнього полку гранату в окоп.

"А він не поспішає виходити звідси, бо знає, що йому в Калінінграді п**да. А тому, що керівництво флоту, Балтійського флоту, військовоначальник корпусу, завів на цього Завацького, на командира полку, дві кримінальні справи", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія перекидає до України цілий армійський корпус, спеціально створений для участі у війні.

Читайте також: