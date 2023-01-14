Дружина окупанта розповіла, як росіяни обкурилися і ледь не вийшли на позиції ЗСУ: аудіоперехоплення

Російські окупанти на фронті вживають наркотики. Одного покарали за те, що він "ширнувся", а інші обкурилися і ледь не вийшли на позиції Збройних сил України.

Про це йдеться у телефонній розмові дружини командира одного з підрозділів зс РФ та її знайомою.

Цю розмову перехопило та оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Павлик знаєш, що говорить? "Валя, ти не повіриш: мої довбой*би пообкурювалися вчора, вони очі, каже, у них ніхуя. Якісь кролики-зайчики", - розповідає подрузі дружина окупанта.

За словами росіянки, її чоловік тягнув одного з підлеглих. Він пояснив, що військовий міг би вийти на українські позиції в стані наркотичного сп'яніння.

Жінка також розповіла про ймовірну безглузду загибель одного із російських загарбників. За офіційною версією, він "вистрибнув з БТР і втікав у бліндаж". Але командир підрозділу зс РФ розповів, що солдат "ширнувся" і отримав за це покарання, тому що він "не штурмовик, а шахтар".

ВАЛЯ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ #ГУРперехоплення ‼️ «ВАЛЯ, ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ, МОИ ДОЛ*ОЕБЫ ПООБКУРИВАЛИСЯ ВЧЕРА, ОНИ ГЛАЗА У НИХ НИ*УЯ, КАКИЕ-ТО КРОЛИКИ-ЗАЙЧИКИ» Дружина окупанта телефонує своїй знайомій та розповідає про непоодинокі випадки вживання наркотичних засобів солдатами зс рф: ▪️ «он шырнулся, б*ять, и его наверное наказали…он же не штурмовик, он же шахтёр»; ▪️ російські солдати під дією наркотичних речовин ледь не зайшли на позиції українських військових. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Середа, 11 січня 2023 р.

Нагадаємо, у телефонних розмовах російські військові визнають, що під артилерійським вогнем ЗСУ гине багато їхніх солдат. Також загарбники розповідають, як їхні командири "підтримують" бойовий дух, відверто заявляючи, що ті йдуть на забій.

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