Дружина Романа Сасанчина показала у лікарні свого батька, якого поранили у бою на Сході

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла про свого батька, який воює за Україну.
"Мій тато – наш герой, наш захисник. Я до кінця свого життя буду вдячна татові і всім захисникам за наш спокій", - написала Іванна.
Дівчина розповіла, що її тато був поранений під час одного з боїв українських військових з російськими окупантами на сході країни. У сторіс їхньої з Романом родини сторінки в Instagram Іванна розмістила знімок, на якому її батько зображений у лікарні.
Судячи з підпису до фото, чоловік отримав поранення у ноги.
"Сьогодні мого тата привезли зі сходу, дякую Богу за те, що він живий. Вірю, Бог допоможе мені знов почути татовий голос і побачити, як він йде до мене", - розповіла Іванна.
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