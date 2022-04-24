Дружина Романа Сасанчина показала у лікарні свого батька, якого поранили у бою на Сході

Дружина Романа Сасанчина показала у лікарні свого батька, якого поранили у бою на Сході

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна розповіла про свого батька, який воює за Україну.

"Мій тато – наш герой, наш захисник. Я до кінця свого життя буду вдячна татові і всім захисникам за наш спокій", - написала Іванна.

Дівчина розповіла, що її тато був поранений під час одного з боїв українських військових з російськими окупантами на сході країни. У сторіс їхньої з Романом родини сторінки в Instagram Іванна розмістила знімок, на якому її батько зображений у лікарні.

instagram.com/sasanchyn_family

Судячи з підпису до фото, чоловік отримав поранення у ноги.

"Сьогодні мого тата привезли зі сходу, дякую Богу за те, що він живий. Вірю, Бог допоможе мені знов почути татовий голос і побачити, як він йде до мене", - розповіла Іванна.

Читайте також: