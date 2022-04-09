Дружина Сергія Бабкіна відповіла хейтерам на гнів щодо виїзду музиканта за кордон

Сім'я перебуває в Німеччині.

Дружина та директорка українського співака Сергія Бабкіна – Сніжана – відповіла хейтерам на гнів щодо виїзду музиканта за кордон.

Так, подружжя разом з дітьми переїхало до Німеччини. У коментарях до публікацій артиста в Instagram про благодійні виступити у різних європейських країнах, користувачі обурюються, як виконавець перетнув кордон.

Сергій Бабкін із сім'єю / instagram.com/snezhana_babkina

Аналогічні повідомлення з’явилися під дописом на сторінці "Зіркового шляху": "Нормальненько... Усі чоловіки повинні сидіти в Україні, а він спокійно їздить Європою...", "Ганьба!!! І він ще щось балакає", "Боягуз, жалюгідний".

У відповідь на це, кохана зірки не стрималася та відповіла недоброзичливцям. Акторка пояснила, Сергій спокійно перетнув кордон, оскільки він – батько трьох дітей. А не пішов воювати, бо "переніс протягом року 3 операції на очі, рятуючись від сліпоти".

"Людина щодня має приносити користь своїй країні. Яку користь приносите ви зараз, обливаючи лайном людину, яка щодня допомагає волонтерам, дитячим будинкам, перинатальним центрам, людям похилого віку вижити! Ставте собі питання щодня! Чим я був корисним сьогодні, зараз? І робіть все від себе залежне, щоб у нашій країні швидше настав мир! Мир, чуєте? А не ось це, чим ви тут займаєтесь!" – написала Бабкіна.

Зауважимо, українські виконавці на концертах у Польщі зібрали для постраждалих від війни понад мільйон гривень. На сцені виступили понад десяток відомих українських артистів та коміків. Серед них MONATIK, Сергій Бабкін, Аліна Паш та Jerry Heil.

Нагадаємо, Сергій Бабкін переробив легендарний хіт "Я солдат" гурту 5'Nizza: тепер трек про війну проти Росії. Нова композиція має назву "Я солдат - Русский военный корабль, иди нах@й".

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