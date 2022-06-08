Дружина Ткача пригадала, як під час ракетних обстрілів рятувала доньку: "Накрила її собою"

Дружина Ткача пригадала, як під час ракетних обстрілів рятувала доньку: "Накрила її собою"

Дружина актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача – Вікторія – пригадала одну з найстрашніших ночей, яку їм з родиною довелося пережити.

Родина Юрія Ткача від початку повномасштабного вторгнення була у Києві, утім через два місяці вони вирішили поїхати за кордон. На ніч сім'я шоумена залишилася у Вінниці.

Вікторія говорить, що їхні друзі запевняли, що у місті все спокійно. Тож блогерка сподівалася, що нарешті зможе нормально відпочити. Утім, посеред ночі залунала сирена, а після цього прогримів вибух.

"Залунала сирена о третій годині ночі. Це було так страшно. Я прокинулася від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти таке заграву, немов дуже багато софітів увімкнули і направили на один будинок, рожево-червоно-помаранчеву", - розповіла Вікторія "Зірковому шляху".

Дружина та донька Юрія Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Ткача зрозуміла, що до сховища вони не встигнуть спуститися, тож треба рятувати доньку. Вікторія просто накрила Лізу собою.

"Я зрозуміла, що зараз відбудеться, і ми не встигаємо вибігти до коридора, що треба закрити дитину. Я її просто накрила собою. Пролунав вибух, після якого ми вибігли в коридор. Пізніше виходжу на балкон й бачу, як летить друга ракета і лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися у телевізійну вежу, а ми були від неї менш ніж за два кілометри. Це було дуже страшно!" - розповіла Вікторія.

Наразі родина Юрія Ткача перебуває у Болгарії. Утім, Вікторія вже подумує над тим, аби повернутися. Сам же Ткач на початку повномасштабного вторгнення вступив до лав тероборони.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

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