Дружина Віктора Медведчука Марченко записала звернення з проханням негайно відпустити її чоловіка - відео

Ведуча заявила, що "СБУ незаконно утримує Медведчука".

Дружина кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, ведуча Оксана Марченко записала відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

У своєму зверненнні Марченко вимагає негайно звільнити її чоловіка, якого, за її словами, "СБУ утримує незаконно".

"Звертаюся до президента Зеленського. Прошу вас вжити всіх необхідних заходів для негайного звільнення мого чоловіка Медведчука Віктора Володимировича, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України і не покидав її територію. Він завжди виступав за мир і діалог, згоду в Україні і вам, пане президенте, це дуже добре відомо", - говорить Марченко у своєму зверненні.

Марченко додала, що "її чоловіка переслідують через політичні мотиви всупереч законам України": "Його життя має бути поза небезпекою. Я чекаю на вашу відповідь", - сказала дружина Медведчука, звертаючись до Зеленського.

Зазначимо, що напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Згодом Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців.

Читайте також: