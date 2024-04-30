Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового розповіла про його стан після тяжкого поранення голови на фронті

Дружина коміка та зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового розповіла про стан здоров'я її чоловіка, який у березні отримав серйозне поранення голови на фронті

У своєму Instagram Ольга розповіла, що поки не можливо відправити гумориста на лікування за кордон, адже лікарі забороняють переїзд. Тож, нині Віктор відновлюється в Україні. Як тільки-но медики дадуть дозвіл, Віктора Розового доправлять на лікування за кордон, де є фахівці, які спеціалізуються на таких видах серйозних травм голови і допоможуть з реабілітацією.

"Наразі Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - розповіла Ольга.

Допис дружини Віктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Дружина Віктора Розового подякувала побратимам свого чоловіка, які надали йому першу медичну допомогу, що і врятувало його життя. Ольга також поділилася, що завдяки коштам, які переказали на рахунок гумориста, вони придбали прилади нічного бачення для захисників.

"За згодою Віктора придбали для бійців 2 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр прилади нічного бачення", - додала Ольга.

Допис дружини Віктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Нагадаємо, Віктор Розовий 21 березня під час виконання бойового завдання отримав серйозне осколкове поранення голови. Гуморист пішов захищати Україну ще на початку повномасштабної війни та воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

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