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Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового розповіла про його стан після тяжкого поранення голови на фронті

Дружина зірки "Ліги Сміху" Розового розповіла про його стан після тяжкого поранення голови на фронті

Віктор Розовий

Гуморист у березні отримав серйозне поранення.

Дружина коміка та зірки "Ліги Сміху" Віктора Розового розповіла про стан здоров'я її чоловіка, який у березні отримав серйозне поранення голови на фронті

У своєму Instagram Ольга розповіла, що поки не можливо відправити гумориста на лікування за кордон, адже лікарі забороняють переїзд. Тож, нині Віктор відновлюється в Україні. Як тільки-но медики дадуть дозвіл, Віктора Розового доправлять на лікування за кордон, де є фахівці, які спеціалізуються на таких видах серйозних травм голови і допоможуть з реабілітацією.

"Наразі Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", - розповіла Ольга.

Допис дружини Віктора Розового / © instagram.com/oliamerzlikina
Допис дружини Віктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Дружина Віктора Розового подякувала побратимам свого чоловіка, які надали йому першу медичну допомогу, що і врятувало його життя. Ольга також поділилася, що завдяки коштам, які переказали на рахунок гумориста, вони придбали прилади нічного бачення для захисників.

"За згодою Віктора придбали для бійців 2 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр прилади нічного бачення", - додала Ольга.

Допис дружини Віктора Розового / © instagram.com/oliamerzlikina
Допис дружини Віктора Розового / Фото: instagram.com/oliamerzlikina

Нагадаємо, Віктор Розовий 21 березня під час виконання бойового завдання отримав серйозне осколкове поранення голови. Гуморист пішов захищати Україну ще на початку повномасштабної війни та воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади.

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