Дружині Анатоліча погрожують росіяни: Юла послала їх слідом за кораблем

Дружині Анатоліча погрожують росіяни: Юла послала їх слідом за кораблем

Обраниці шоумена погрожують, що вона нібито відповідатиме перед законами РФ.

Дружині українського телеведучого Анатолія Анатоліча – Юлі – почали погрожувати росіяни через те, що активно висвітлює події, які відбуваються в Україні.

Обраниця шоумена опублікувала листування з російським користувачем Telegram, де ворог їй пише, що вона порушує закони Росії, тому буде покараною.

Юла ж не була багатослівною, а відповіла росіянину коротко і влучно: "Російський військовий корабель йди нах*й".

"Смілива. Вільна. Незалежна. А ще гордо себе назву бендерівкою, націоналісткою та закоханою у свою країну та народ. Не тій шлете ваші повідомлення", - зазначила Юла.

Разом з тим, дружина шоумена обурилася через росіян, які мовчать про війну та підтримують злочинні дії уряду РФ.

"Це як рашисти лякають своїх же людей. Десятки бояться одного поліцейського.Тисячі бояться повідомлень. Мільйони бояться телевізора. Як у цьому можна жити? Ані думки. Ані розуму. Ані свободи вибору", - обурилася Юла.

Нагадаємо, росіяни погрожують багатьом українським знаменитостям. Нещодавно Потап поділився черговою перепискою з ворогом, який написав йому з російського номера.

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