Дружину відомого українського композитора відкинуло вибуховою хвилею під час ракетної атаки РФ

Дружина відомого українського композитора, героя України Ігоря Поклада Світлана розповіла, що під час ракетної атаки РФ по Україні 15 лютого вони з чоловіком постраждали.

Подружжя живе у Ворзелі, що на Київщині. Як розповіла обраниця композитора, тієї ночі вона проспала повітряну тривогу, хоча завжди за цим стежить. Світлана була дуже втомлена, тому не одразу почула тривогу:

"Зазвичай я стежу за попередженнями про зліт тих потвор,але вчора дуже стомилася, лягла і… проспала. Десь п’ята ранку. Спрацював мій "дзвіночок". Загроза в напрямку Ворзеля. От тут вже не жарти. Піднялася. І… пішла до вікна, яке відчинила ще вночі, бо не вистачало повітря, вирішила зачинити про всяк випадок .І тут…. Спочатку крихітне щось в небі, ніби місяць за хмарами, а потім…шалений вибух. Шалений! А небо червоне…І мене вдарило об раму, а потім відкинуло на ліжко. Знесло. Я встигла зрозуміти - вибухова хвиля", - розповіла Світлана Поклад у своєму Facebook.

За словами дружини композитора, після цього вона одразу відкрила підвал, кинула тривожні валізи, куртку, допомогла спуститися в укриття своєму 82-річному чоловіку:

"Мій прокол! Стовідсотковий! Бо…розслабилися…Шахєди трошки розслабили. А це балістика. І це було страшно неймовірно! А я це сприйняла спокійно аж до перших вибухів! Дуже себе виню в цьому! Дуже! Хоча знаю місце нагорі, де ще можна сховатися,там стільці постійно стоять,але в цьому випадку точно треба було негайно спускатися…" - сказала Світлана.

Дружина Ігоря Поклада також показала вирву від того вибуху в Бучанському районі, який вона бачила на власні очі.

Про безпеку.Про пофігізм.Про те,що війна не «десь там»… Я нізащо не написала б про це з метою інфобезпеки,але ТГ канали вже повідомили,тому розповім. Зазвичай я слідкую за попередженнями про зліт тих потвор,але вчора дуже стомилася,лягла і… проспала .Десь пʼята ранку.Спрацював мій «дзвіночок».Загроза в напрямку Ворзеля.От тут вже не жарти.Піднялася.І…….пішла до вікна , яке відчинила ще вночі,бо не вистачало повітря,вирішила зачинити про всяк випадок .І тут….((( Спочатку крихітне щось в небі,ніби місяць за хмарами,а потім…шалений вибух.Шалений!!! А небо червоне…І мене вдарило о раму,а потім відкинуло на ліжко.Знесло(((Я встигла зрозуміти - вибухова хвиля(((Щока палає,серце вистрибує…Потім ще кілька вибухів трохи далі… Далі - холод на щоку, відкрила підвал,скинула тривожну валізу,куртки,допомогла спуститися чоловікові.Собаки заховалися,не змогла спустити,коти спустилися самі… От такий ранок… То що ж я маю сказати.Мій прокол! Стовідсотковий! Бо…розслабилися…Шахєди трошки розслабили(((А це балістика.І це було страшно неймовірно! А я це сприйняла спокійно аж до перших вибухів!!! Дуже себе виню в цьому! Дуже! Хоча знаю місце нагорі,де ще можна сховатися,там стільці постійно стоять,але в цьому випадку точно треба було негайно спускатися… До чого я …Ця клята країна не зупиниться! Ніколи! І ми просто не маємо права нехтувати сигналами тривоги.Для мене особисто сьогоднішній ранок був уроком.І попередженням - ніхто тебе не змушує, вирішуй сама.Вирішила,але запізно!!! Могла статися трагедія! Нерви вдризг.Настрій відповідний.Страх пройшов.Щока в порядку,але висновки зроблені!!! Не дай вам Боже відчути на собі вибухову хвилю((( Це дууууууже неприємно.І дуууууже небезпечно… Бережіть себе,будь ласка! От вирва від того вибуху в Бучанському районі.Те,що я бачила на власні очі((( (з відкритих джерел)… P.S. Я їм спуск чоловіка у підвал в ці дні ніколи не пробачу…Ні-ко-ли!!! Що вже про маму покійну казати,яка світла два тижні не бачила тоді,навесні 22-го…Мразі,потвори кляті! Ненавиджу! Опубликовано Світланой Поклад Среда, 14 февраля 2024 г.

Також дружина Ігоря Поклада наголосила, що неможна ігнорувати сигнали повітряної тривоги і додала, що ця ситуація стала для неї уроком:

"Для мене особисто сьогоднішній ранок був уроком. І попередженням - ніхто тебе не змушує, вирішуй сама. Вирішила,але запізно! Могла статися трагедія! Нерви вщент. Настрій відповідний. Страх минув. Щока в порядку, але висновки зроблені! Не дай вам Боже відчути на собі вибухову хвилю. Це дуже неприємно.І дуже небезпечно…" - зазначила Світлана Поклад.

Зазначимо, що на початку повномасштабної війни Ігор Поклад разом з дружиною два тижні просидів без світла, їжі та води у підвалі свого будинку в окупованому Ворзелі. На його подвірʼї у цей час стояло сім ворожих російських танків.

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