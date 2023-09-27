“Дружній вогонь” і порожні болванки: експерт назвав головні проблеми окупантів

У російських підрозділів немає взаємодії, що в підсумку часто призводить до так званого “дружнього вогню”. Крім того, в окупантів є претензії до якості боєприпасів, які їм постачають — на фронт приходять порожні болванки.

Про це військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“У принципі — це класика, нічого нового, але таке продовжує бути — коли немає взаємодії між сусідами. Коли підрозділ сидить у певній зоні, у посадці якійсь, і вони не знають, що відбувається зліва, що відбувається справа — повна неузгодженість”, — сказав експерт.

“Дружній вогонь”

За його словами, останнім часом серед російських окупантів почастішали випадки “дружнього вогню”.

“У росіян останнім часом дуже збільшилася кількість цих моментів — “дружній вогонь”. Днями потрапив на очі скрін листування російських військових, він гуляє в мережі. У ньому зазначено, що невідомий підрозділ ЗС РФ довгий час брав участь у протистоянні, як виявилося, зі своїми ж сусідами — вони просто не розібралися”, — зазначив Ступак.

“Тобто такі речі є — неузгодженість, хто куди йде, хто проходить. Це все призводить до помилок і до знищення одне одного. Тільки можемо порадіти за них і нехай продовжують”, — наголосив він.

“Шойгу, де тротил?”

Експерт також зазначив, що росіяни не задоволені якістю боєприпасів, які отримують: “Є таке відео дуже класне, яке російські військові самі записали й опублікували, на тему “Шойгу, де тротил?”. Виявляється, на передові позиції вже тривалий час їм приходять снаряди, які, як ти ними не стріляєш, не вибухають. І навісом, і прямою наводкою — не вибухають”.

“Почали розбиратися, робили прям “розпакування” на відео цього снаряда. І виявляється, болванка просто порожня. Із заводу-виробника приходить порожня болванка”, — резюмував Ступак.

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