"Дружній вогонь": окупанти збили власний штурмовик Су-25

Російський штурмовик Су-25 потрапив під "дружній вогонь" – його збили самі ж окупанти.

Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

"Вечного полета, брат" – так пишуть у російських пабліках! Приєднуюсь!

Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати. Одним окупантом менше, і на один крок ближче до нашої перемоги. Мінус один Су-25 окупантів. Далі буде", – зазначив Олещук.