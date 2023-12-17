"Дружній вогонь": окупанти збили власний штурмовик Су-25

Російський штурмовик Су-25 потрапив під "дружній вогонь" – його збили самі ж окупанти.
Російські зенітники збили власний штурмовик Су-25.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
"Вечного полета, брат" – так пишуть у російських пабліках! Приєднуюсь!
Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу! Так тримати. Одним окупантом менше, і на один крок ближче до нашої перемоги. Мінус один Су-25 окупантів. Далі буде", – зазначив Олещук.
Раніше у Повітряних силах пояснили, чому ЗСУ почали частіше збивати російські літаки.
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