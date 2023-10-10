"Дружній вогонь" по-російському: окупанти з переляку перестріляли один одного (відео)

Росіяни у районі Урожайного настільки злякалися українських військових, що поцілили один в одного.

Російські окупанти в паніці перед ЗСУ перестріляли один одного.

Відповідне відео показав журналіст Юрій Бутусов.

На відео найцікавіше сталося на 02:03 хвилині, коли в паніці в російських військовослужбовців трапився "дружній вогонь", а один із них ледь не підірвав себе гранатою.

За словами Бутусова, успішний нічний штурм провели піхотинці 58-ї бригади у районі Урожайного за координації дрона з нічною оптикою.

Окупанти з переляку перестріляли один одного: відео

Успіхи ЗСУ на фронті: відео

Аеророзвідники з 32-ї окремої механізованої бригади придушили своїми ударами російських мінометників, які заважали працювати українській піхоті, і показали це на відео.

"Після першого "попередження" розрахунок почав тікати, гублячи "портянки", а міномет замовк", – відзвітували українські захисники.

А артилеристи 71-ї єгерської бригади ДШВ влаштували полювання і накрили вогнем позицію ворога. Коли у загарбників все пішло не за планом, вони кинули поранених та намагалися втекти. Відео російських втікачів виклали у Мережу.

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