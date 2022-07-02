"Дружній вогонь": російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині – Арестович

"Дружній вогонь": російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині – Арестович

За словами Арестовича, окупанти промахнулася та "накрили" свої ж позиції в Херсонській області.

Російська авіація завдала удару по позиціях своїх же військових на Херсонщині.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"У нас цікава новина. Щойно (близько 22:00 1 липня. – Ред.) російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре влучила", – розповів Арестович.

Українські військові поки не коментували цей інцидент. Кількість втрат ворога внаслідок "дружнього вогню" по своїх же силах поки встановлюється.

Раніше Олексій Арестович розповів, чи повернуться ЗСУ на острів Зміїний.

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