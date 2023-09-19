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Дружній вогонь: в Росії військовий на полюванні застрелив свого друга

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Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Дружній вогонь: в Росії військовий на полюванні застрелив свого друга

Російські військові / Фото: Associated Press

Військовий два рази вистрілив у свого друга, внаслідок чого той загинув.

В Росії військовослужбовець із Амурської області застрелив свого товариша під час полювання. Він почув шурхіт у кущах і вирішив, що там звір.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, інцидент стався ввечері 18 вересня. Двоє військових вирішили полювати поряд з селом Кузнєцово. Щоб полювання було максимально ефективним, російські військові вирішили розділитися та заганяти звіра. 

“Якоїсь миті 37-річний Костянтин К. почув шарудіння в кущах і вирішив, що там великий звір. Чоловік двічі вистрілив у бік шуму і раптом почув крики свого товариша, 35-річного Мамеда М. Той підійшов ближче та побачив друга з кількома вогнепальними пораненнями. На місце викликали швидку, проте медики не встигли врятувати Мамеда”, - написали в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що на Львівщині працівник ТЦК з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка.

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