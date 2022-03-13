"Друзі подумали, що це кінець": у Дніпрі рятують чоловіка, якому куля влучила в голову (фото)

"Друзі подумали, що це кінець": у Дніпрі рятують чоловіка, якому куля влучила в голову (фото)

Чоловік отримав смертельне поранення на війні Росії проти України.

У Дніпро санітарною авіацією доставили чоловіка у критичному стані. Куля влучила Михайлу прямо в голову.

Про це 13 березня повідомив генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"Друзі подумали, що це кінець. Викликали фельдшера, який при огляді побачив слабку реакцію зіниці на світ. Санавіацією доставили прямо до реанімаційної зали", - написав він.

Досвідчений лікар "швидкої" дорогою заінтубував бездиханне тіло, підключив препарати, що підтримують тиск та відновив слабкий серцевий ритм.

"У Мечникова сказав нейрохірургу, що дав йому шанс сюди дістатись, справа за вами. Стан Михайла критичний – глибока кома, зіниці широкі, дихання апаратом. Рішення воєнного часу – лише в операційну, інакше загине", - пояснив Риженко.

Лікарі Мечникова терміново провели операцію, яка тривала вісім годин. На ранок з'явилася мала надія на життя пацієнта.

"Кома стала поверховою, тиск тримає сам. Поранення смертельне. Михайлу багато чого необхідно, щоб стати на ноги", - написав Риженко.

Сергій Риженко

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