ДСНС через постійні обстріли передислоковують техніку із Авдіївки (фото)

На Донеччині через постійні обстріли рятувальники ДСНС передислоковують техніку із Авдіївки.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, в останні дні загострилась бойова ситуація в районі Авдіївки. Внаслідок одного з обстрілів була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини. Подальше несення служби під загрозою.
“У зв‘язку із цим, керівництвом Головного управління ДСНС України у Донецькій області, заради збереження життя особового складу, було прийнято рішення передислокувати рятувальників Авдіївки у більш безпечний населений пункт. Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням. Все буде Україна”, - наголосили в пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, що на Луганщині окупанти обстріляли дев’ять населених пунктів.
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