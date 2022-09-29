ДСНС показала фото з місця ракетного удару в Дніпрі: шукають ще одну дитину

На місці ракетного удару в Дніпрі тривають пошукові роботи та розбір уламків. Під завалами шукають ще одну без вісти зниклу дитину.

Про це повідомив голова управління ДСНС Дніпропетровської області Андрій Кульбач.

В одному повністю знищеному будинку виявили чотири людини без ознак життя - двоє дорослих та двоє дітей. Також унаслідок обстрілів п’ятеро людей поранені, вони в лікарні.

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"На щастя вдалося врятувати 12-річну дівчинку, яка перебувала під завалами власного будинку. Загальна кількість понівечених домоволодінь понад 60 та кілька багатоповерхівок", - написав Кульбач.

Також внаслідок нічних обстрілів обласного центру пошкоджено ринок, автобуси, автівки та електромережу.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Нагадаємо, в Мережі з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару по Дніпру. Мер міста Борис Філатов розповів, що російські ракети влучили в ринок - "барахолку" біля автовокзалу. Вибух був такої сили, що тіла загиблих дефрагментовані, їх важко ідентифікувати.

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