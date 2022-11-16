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ДСНС показала наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Львівщини (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ДСНС показала наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури Львівщини (фото)

Фото: ДСНС України

Російські окупанти під час масованої ракетної атаки 15 листопада на Львівщині завдали критичних ушкоджень трьом об’єктам енергетичної інфраструктури.

Росіяни 15 листопада завдали критичних ушкоджень трьом об’єктам енергетичної інфраструктури на Львівщині

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“15 листопада, внаслідок ракетних ударів на території Львівщини три об‘єкти енергетичної інфраструктури зазнали критичних ушкоджень. До ліквідації займань було залучено 29 одиниць спецтехніки та понад 160 чоловік особового складу, які оперативно ліквідували займання”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

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Що відомо про масований ракетний обстріл

Російські окупанти 15 листопада масовано обстріляли територію України. Вибухи чули у багатьох містах нашої держави. Саме в цей час йшло засідання саміту G20

Президент Володимир Зеленський зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. Зокрема в Києві зафіксовані влучання за трьома адресами столиці. Після чого в низці областей вимкнули світло.

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Дата публікації
Перегляди
4655
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