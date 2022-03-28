ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі в Чорнобильській зоні: заява

ДСНС спростувала інформацію про масштабні пожежі в Чорнобильській зоні: заява

Пожеж в Чорнобильській зоні немає, кажуть в ДСНС.

У чорнобильській зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення станом на ранок 28 березня пожежі та загоряння відсутні.

Про це інформує ДСНС.

"У зв'язку з поширенням неправдивої інформації у соціальних мережах та у низці ЗМІ щодо масштабних пожеж у Чорнобильській Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє: станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загорання в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні", - сказано в повідомленні.

Рятувальники закликають поширювати лише перевірену інформацію та стежити за повідомленнями тільки в офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні спалахнули лісові пожежі.

Згодом радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що масових загорянь у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС на Київщині наразі немає. Ситуація в цілому нормальна.

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