ДСНС у Харківській області назвала кількість втрат цивільного населення через війну

ДСНС у Харківській області назвала кількість втрат цивільного населення через війну

У результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж

34 мирних жителі загинули та 285 – із них 10 дітей – отримали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області станом на ранок 3 березня.

Повідомило ДСНС у Харківській області в Facebook

Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району.

У результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них виїжджали рятувальники і працювали навіть під обстрілами.