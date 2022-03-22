Дуда на саміті НАТО запропонує відправити до України миротворчу місію – ЗМІ

Відповідне засідання відбудеться вже в четвер, 24 березня.
Президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО 24 березня висуне Альянсу пропозицію щодо введення миротворчої місії до України.
Про це пише польське видання kronika24.pl.
"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", – йдеться в повідомленні.
Водночас заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич сказав журналістам, що така миротворча місія НАТО в Україні "може за тиждень, а може за місяць стане можливою".
Нагадаємо, 24 березня у Брюсселі запланований позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну. Окрім того, 24-25 березня відбудеться засідання Європейської Ради.
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