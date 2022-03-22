Дуда на саміті НАТО запропонує відправити до України миротворчу місію – ЗМІ

Дуда на саміті НАТО запропонує відправити до України миротворчу місію – ЗМІ

Відповідне засідання відбудеться вже в четвер, 24 березня.

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО 24 березня висуне Альянсу пропозицію щодо введення миротворчої місії до України.

Про це пише польське видання kronika24.pl.

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"Президент Анджей Дуда їде на саміт НАТО в Брюсселі, де разом з урядом представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні", ­– йдеться в повідомленні.

Водночас заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич сказав журналістам, що така миротворча місія НАТО в Україні "може за тиждень, а може за місяць стане можливою".

Нагадаємо, 24 березня у Брюсселі запланований позачерговий саміт НАТО у зв'язку з повномасштабним нападом Росії на Україну. Окрім того, 24-25 березня відбудеться засідання Європейської Ради.