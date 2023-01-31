Дуда порадив Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі: "Росіяни приповзуть на колінах"

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Латвії розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії у Переяславі.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Дуда у Ризі зустрівся з представниками польської громади. Він згадав про війну Росії, наголосивши, що окупанти знову прийшли до України, щоб вбивати та грабувати. Президент Польщі додав, що його країна та весь світ хотіли жити з Росією у мирі та займатись економічною співпрацею, проте окупанти показали свою істину суть.

"На жаль, як бачите, це неможливо, тому що вони нападають, грабують, вбивають, хочуть забрати свободу", - сказав Дуда.

Також президент Польщі розповів про свою нещодавню розмову з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що порадив Зеленському підписати "мирний договір" з Росією у Переяславі.

"Я кажу: Володимире, дивлячись на нашу історію, як колись ці шляхи розійшлися, я вас прошу – коли ви переможете Росію, коли росіяни приповзуть до вас на колінах мир підписувати, то ведіть їх у Переяслав, нехай вони з вами підпишуть мир там. Нехай перекреслять усі ті роки радянського та російського впливу і цю неволю від часів царизму до теперішньої агресії, від якої ви зараз знову захищаєтесь", – сказав Анджей Дуда.

Чому саме Переяслав є символічним містом

У м. Переяслав Київської області в січні 1654 року гетьман Богдан Хмельницький та інші козацькі старшини провели так звану "Переяславську раду". На ній керівництво Гетьманщини присягнуло на вірність московському царю. Від того часу частина Гетьманщини перейшла під протекторат Російської імперії. Одночасно було дано царську гарантію щодо збереження державних прав Гетьманщини, яку згодом неодноразово порушували, і врешті-решт широка автономія українських земель та Запоріжжя була знищеною, що мало катастрофічні наслідки, зокрема ліквідація Запорізької Січі та закріпачення українців.

Росія і досі маніпулює цими подіями та любить гучно святкувати річниці "Переяславської ради".

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