Дуда повідомив, як світ повинен відповісти Путіну за обстріл ТЦ у Кременчуці

Дуда повідомив, як світ повинен відповісти Путіну за обстріл ТЦ у Кременчуці

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на зухвале вбивство росіянами мирних людей під час ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці.

Польський лідер зауважив, що Росія запустила ракети по Кременчуку напередодні саміту Північноатлантичного альянсу.

Про це Дуда написав у Twitter.

Президент Польщі наголосив, що на обстріл торгового центру, який був наповнений невинними людьми, потрібно відповісти збільшенням військової підтримки для України.

"Напередодні Мадридського саміту НАТО Росія вчинила черговий військовий злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. На обстріл торгового центру, повного невинних людей, потрібно відповісти більшою військовою підтримкою України, Захисниці Європи", – написав Дуда.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Також стало відомо, що ТРЦ "Амстор" у Кременчуці не зачинявся під час повітряних тривог.

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