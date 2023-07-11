Дуда розповів, за яких умов можливе розміщення польських військ в Україні

Дуда заявив, що Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не виключає розміщення польських військ в Україні в разі припинення вогню з Росією.

Про це польський президент розповів в інтерв'ю Bild.

"Все залежить від того, які домовленості. Якщо Україна вирішить вести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію" за участю західних військових, наприклад, з охорони дотримання режиму припинення вогню, Польща візьме в ній участь", - сказав Дуда.

Також читайте Президент Чехії зробив заяву про підтримку України: від чого вона залежатиме

Також він додав, що це можливо за умови, якщо це рішення підтримає НАТО.

Раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща зацікавлена, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО. Вона має сильну армію з великим досвідом. Але на саміті у Вільнюсі 11-12 липня такого рішення не буде – треба дочекатися закінчення війни.

Читайте також: