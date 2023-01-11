Дуда у Львові пообіцяв підтримувати Україну та передавати зброю для захисту від Росії

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Львова пообіцяв і надалі підтримувати Україну та передавати зброю для ЗСУ.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України та Литви 11 січня, який транслює польське телебачення.

"Хочу подякувати обом президентам за ще одну зустріч у формі Люблінського трикутника, яка стає нашою традицією, і від усього серця дякую президенту Зеленському за запрошення", - сказав президент Анджей Дуда.

Він додав, що президенти знову зустрічаються втрьох, як це було у грудні 2021 року в Гуті на Прикарпатті.

"Саме Польща була першою країною, яка надала масштабну допомогу Україні в умовах російської агресії. Ми підтримуємо Україну політично і продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, також у рамках значно прискореної модернізації польської армії", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, до Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

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