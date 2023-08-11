Дуда вважає, що Росія не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України

Президент Польщі вважає, що окупанти можуть спробувати влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські агресори не будуть застосовувати ядерну зброю проти України.

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Про це президент Польщі заявив під час свого інтервʼю виданню The Washington Post.

"Я думаю, що Росія не вдасться до застосування ядерної зброї в Україні", — сказав Дуда.

Польський президент нагадав, що ядерний арсенал у РФ перебуває під колективним контролем багатьох людей, тому рішення про використання подібної зброї не може ухвалювати одна людина.

"Якщо хтось запитає мене про ядерну загрозу, я набагато більше стурбований потенційними проблемами з атомними електростанціями в Україні", — сказав дума.

Крім того, він припустив, що російські агресори можуть зробити щось на АЕС, що виглядатиме як ядерна аварія. Він зазначив, що наразі провокація на АЕС набагато ймовірніша, ніж застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що у Росії є до 40 ядерних боєголовок, якими можна завдавати удари.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН закликали "деякі країни" не брязкати ядерною зброєю.

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